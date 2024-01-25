СК возбудил дело по факту взрыва на насосной станции в Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Следственными органами по факту обрушения стен и кровли насосной станции №2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК России», — отмечается в заявлении.
В настоящий момент спасателями МЧС России по Оренбургской области продолжаются спасательные работы, в том числе разбор завалов.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции.
Также стало известно, что в результате ЧП погибли два человека.