Один из пострадавших при ЧП на насосной станции в Оренбуржье умер в больнице

Один из пострадавших в результате обрушения на насосной станции в Оренбургской области скончался в больнице.

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Сообщение приводит ТАСС.

У пострадавшего было 95% ожогов тела.

По данным местных властей, в подземном помещении станции в безопасной зоне находятся шесть человек. С ними установили связь.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции.

Также поступала информация об одном погибшем в результате взрыва.