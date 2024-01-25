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Один из пострадавших при ЧП на насосной станции в Оренбуржье умер в больнице

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Один из пострадавших в результате обрушения на насосной станции в Оренбургской области скончался в больнице.
Один из пострадавших при ЧП на насосной станции в Оренбуржье умер в больнице
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Сообщение приводит ТАСС.

У пострадавшего было 95% ожогов тела.

По данным местных властей, в подземном помещении станции в безопасной зоне находятся шесть человек. С ними установили связь.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции.

Также поступала информация об одном погибшем в результате взрыва.

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