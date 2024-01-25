Один из пострадавших при ЧП на насосной станции в Оренбуржье умер в больнице
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Сообщение приводит ТАСС.
У пострадавшего было 95% ожогов тела.
По данным местных властей, в подземном помещении станции в безопасной зоне находятся шесть человек. С ними установили связь.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции.
Также поступала информация об одном погибшем в результате взрыва.