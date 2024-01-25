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Режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции

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Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Новотроицке Оренбургской области после взрыва и обрушения на насосной канализационной станции.
Режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МЧС России по региону.

«После обрушения на фекальной насосной станции в Новотроицке объявлен режим ЧС муниципального характера», — сказали в ведомстве. 

Отмечается, что на месте ЧП работают экстренные службы.

В МЧС сообщили RT, что по меньшей мере три человека пострадали, их передали медикам.

Ранее стало известно, что три человека пострадали в результате взрыва и обрушения на насосной канализационной станции в Новотроицке.

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