Режим ЧС введён в Новотроицке Оренбургской области после ЧП на насосной станции
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МЧС России по региону.
«После обрушения на фекальной насосной станции в Новотроицке объявлен режим ЧС муниципального характера», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что на месте ЧП работают экстренные службы.
В МЧС сообщили RT, что по меньшей мере три человека пострадали, их передали медикам.
Ранее стало известно, что три человека пострадали в результате взрыва и обрушения на насосной канализационной станции в Новотроицке.