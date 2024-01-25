Три человека пострадали при ЧП на насосной станции в Оренбургской области
Три человека пострадали в результате взрыва и обрушения на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области.
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.
«Пострадали три человека, под завалами могут быть ещё семь человек», — сказал он.
Ранее сообщалось, что один шахтёр пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте в Воркуте.
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