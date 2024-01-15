Один шахтёр пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми сообщила, что один человек пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте.

Уточняется, что прорыв грунтовых вод произошёл на глубине 600 м.

«Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека», — говорится в сообщении ведомства.

На место ЧП незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

В ноябре сообщалось, что на руднике в Забайкальском крае произошло обрушение, два человека оказались под завалами.