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Один шахтёр пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте

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Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми сообщила, что один человек пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте.
Один шахтёр пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте
  • РИА Новости

Уточняется, что прорыв грунтовых вод произошёл на глубине 600 м.

«Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека», — говорится в сообщении ведомства.

На место ЧП незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

В ноябре сообщалось, что на руднике в Забайкальском крае произошло обрушение, два человека оказались под завалами.

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