RT в Telegram
Подпишись

Работодатели в России готовы повышать зарплату в случае роста нагрузки работника

Короткая ссылка
Российские руководители, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, какие критерии влияют на решение о повышении заработной платы сотруднику.

Большая часть (56%) принимают решение о повышении окладов, если работники готовы брать дополнительные обязанности и увеличивать объём работы, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

При этом 52% работодателей учитывают достижения и успехи сотрудника, 48% принимают во внимание финансовые возможности компании, 41% опрошенных ориентируются на рыночные предложения, 28% учитывают уровень инфляции.

Около половины (48%) уверены, что сотрудник может обращаться с просьбой о повышении зарплаты в зависимости от собственных результатов и достижений. 33% опрошенных отметили, что такой запрос оптимально делать раз в год.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 40% россиян считают, что IT-специалисты могут без проблем найти работу. Второе место по успешному построению карьеры занимают водители и курьеры (31%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить