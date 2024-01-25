Работодатели в России готовы повышать зарплату в случае роста нагрузки работника

Российские руководители, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, какие критерии влияют на решение о повышении заработной платы сотруднику.

Большая часть (56%) принимают решение о повышении окладов, если работники готовы брать дополнительные обязанности и увеличивать объём работы, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

При этом 52% работодателей учитывают достижения и успехи сотрудника, 48% принимают во внимание финансовые возможности компании, 41% опрошенных ориентируются на рыночные предложения, 28% учитывают уровень инфляции.

Около половины (48%) уверены, что сотрудник может обращаться с просьбой о повышении зарплаты в зависимости от собственных результатов и достижений. 33% опрошенных отметили, что такой запрос оптимально делать раз в год.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 40% россиян считают, что IT-специалисты могут без проблем найти работу. Второе место по успешному построению карьеры занимают водители и курьеры (31%).