Работодатели в России готовы повышать зарплату в случае роста нагрузки работника
Большая часть (56%) принимают решение о повышении окладов, если работники готовы брать дополнительные обязанности и увеличивать объём работы, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».
При этом 52% работодателей учитывают достижения и успехи сотрудника, 48% принимают во внимание финансовые возможности компании, 41% опрошенных ориентируются на рыночные предложения, 28% учитывают уровень инфляции.
Около половины (48%) уверены, что сотрудник может обращаться с просьбой о повышении зарплаты в зависимости от собственных результатов и достижений. 33% опрошенных отметили, что такой запрос оптимально делать раз в год.
Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 40% россиян считают, что IT-специалисты могут без проблем найти работу. Второе место по успешному построению карьеры занимают водители и курьеры (31%).