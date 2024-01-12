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Россияне назвали успешными для карьеры сферу IT и курьерскую службу

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Согласно новому исследованию, 40% россиян считают, что IT-специалисты могут без проблем найти работу. Второе место по успешному построению карьеры занимают водители и курьеры (31%).
Россияне назвали успешными для карьеры сферу IT и курьерскую службу
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на hh.ru.

Менеджеры по продажам набрали 28% голосов.

«Сами представители ИТ-индустрии далеко не так оптимистичны. Лишь треть из них (33%) в ходе опроса указали, что им проще всего построить карьеру с высокой зарплатой, чем остальным. 54% их коллег с этим мнением не согласны», — заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.

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