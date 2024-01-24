Безработица в Ульяновской области снизилась до 0,35%

В Ульяновской области зарегистрировано 2125 безработных граждан, уровень безработицы составляет 0,35%.

Как сообщает mosaica.ru, об этом заявил глава Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Павел Калашников.

В банке вакансий региона насчитывается 13 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного приходится около семи свободных мест.

Как отметил Калашников, временное трудоустройство граждан, находящихся под риском увольнения, позволило поддержать более тысяч работников.

Ещё одна мера поддержки — переобучение. Программа охватила около 2,5 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове стал управляющий коммерческой недвижимостью.