Участниками программы профориентации в Москве стали 15 тысяч школьников
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Мы стараемся дать учащемуся возможность «примерить» потенциальные профессии. Недавно мы открыли центр «Профессии будущего». Здесь ребята могут с помощью виртуальной реальности попробовать себя в разных специальностях или прямо на площадке центра пообщаться с представителями колледжей», — сказала Ракова на встрече со школьниками и студентами колледжей.
Отмечается, что в Москве с 2023 года проходит модернизация среднего профессионального образования.
В нынешнем учебном году обновлено 100 образовательных программ и увеличены практико-ориентированные занятия, на которых студенты получают реальные навыки с первого курса.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье увеличат число бюджетных мест в техникумах в 2025 году.