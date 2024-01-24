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Участниками программы профориентации в Москве стали 15 тысяч школьников

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столичной программе профориентации приняли участие 15 тыс. школьников.
Участниками программы профориентации в Москве стали 15 тысяч школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы стараемся дать учащемуся возможность «примерить» потенциальные профессии. Недавно мы открыли центр «Профессии будущего». Здесь ребята могут с помощью виртуальной реальности попробовать себя в разных специальностях или прямо на площадке центра пообщаться с представителями колледжей», — сказала Ракова на встрече со школьниками и студентами колледжей.

Отмечается, что в Москве с 2023 года проходит модернизация среднего профессионального образования.

В нынешнем учебном году обновлено 100 образовательных программ и увеличены практико-ориентированные занятия, на которых студенты получают реальные навыки с первого курса.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье увеличат число бюджетных мест в техникумах в 2025 году.

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