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На Ставрополье увеличат число бюджетных мест в техникумах в 2025 году

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В Ставропольском крае в ближайшие десять лет планируется строительство новых предприятий. В связи с этим со следующего года увеличат количество бюджетных мест в средне-специальных учебных заведениях региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
На Ставрополье увеличат число бюджетных мест в техникумах в 2025 году
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

По мнению главы региона, запрос на рабочие кадры будет расти в регионе в ближайшие годы, сообщает newstracker.ru.

Поэтому в техникумах станет на 500 бесплатных квот больше.

«Они будут готовить по таким направлениям, как сварочное производство, строительство, агрономия, ветеринария, химическая отрасль и др.», — рассказал Владимиров.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.

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