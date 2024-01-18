На Ставрополье увеличат число бюджетных мест в техникумах в 2025 году
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По мнению главы региона, запрос на рабочие кадры будет расти в регионе в ближайшие годы, сообщает newstracker.ru.
Поэтому в техникумах станет на 500 бесплатных квот больше.
«Они будут готовить по таким направлениям, как сварочное производство, строительство, агрономия, ветеринария, химическая отрасль и др.», — рассказал Владимиров.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.