Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России.

Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовали 395 депутатов.

Данный закон предлагает внести соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT актуальность проекта.