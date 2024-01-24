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Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России.
Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовали 395 депутатов.

Данный закон предлагает внести соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT актуальность проекта.

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