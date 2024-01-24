Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовали 395 депутатов.
Данный закон предлагает внести соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT актуальность проекта.