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Песков не стал комментировать проект о конфискации имущества за дискредитацию ВС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не комментирует законопроект о конфискации имущества за дискредитацию российских вооружённых сил (ВС).
Песков не стал комментировать проект о конфискации имущества за дискредитацию ВС
  • РИА Новости

Он отметил, что данная инициатива рассматривается депутатами в первом чтении.

«Вы знаете, мы предпочитаем это не комментировать, пока работают народные избранники», — заявил представитель Кремля.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил в беседе с RT актуальность проекта.

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