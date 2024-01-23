Песков заявил о несостоятельности территориальных притязаний Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя территориальные притязания Владимира Зеленского к России, отметил, что «несостоятельность всех этих потуг» видна невооружённым глазом.

Представитель Кремля отметил, что Зеленскому необходимо «чем-то камуфлировать» собственные проблемы.

По словам Пескова, Зеленский пытается делать, мягко говоря, абсурдные, нелогичные, «какие-то идеологические, как ему кажется», шаги, предпринимая попытки «декларировать какие-то притязания» на территорию России.

«Но невооружённым глазом видна несостоятельность всех этих потуг», — подчеркнул он.

Также Песков заявил, что Зеленскому хочется быть похожим на Путина в вопросе поддержки населения, но у него это не получается.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России. Он поручил украинским ведомствам разработать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России, назвав такое решение незатейливым актом пропаганды. Он отметил, что такими темпами Зеленский вскоре «присоединит Канаду».