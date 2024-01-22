Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России
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Об этом пишет «СТРАНА.ua».
Зеленский поручил украинским ведомствам разработать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.
Ранее Зеленский заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».
Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов.