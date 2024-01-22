Владимир Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Зеленский поручил украинским ведомствам разработать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Ранее Зеленский заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов.