RT в Telegram
Подпишись

Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России

Короткая ссылка
Владимир Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России.
Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Зеленский поручил украинским ведомствам разработать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Ранее Зеленский заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить