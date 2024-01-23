Песков: у Зеленского не получается быть похожим на Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Зеленского не получается быть похожим на президента России Владимира Путина.

Видео с комментарием Пескова опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

По словам представителя Кремля, Зеленский пытается вновь заручиться абсолютно доминирующей поддержкой.

«Ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается», — отметил Песков.

Он добавил, что всё больше украинцев начинают задумываться о том, что «может быть, что-то киевский режим делает не так».

Также Песков заявил, что Зеленскому перестали давать деньги из-за границы и он находится в непростом положении.