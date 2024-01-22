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Медведев назвал незатейливым актом пропаганды новый указ Зеленского

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России, назвав такое решение незатейливым актом пропаганды. Он отметил, что такими темпами Зеленский вскоре «присоединит Канаду».
Медведев назвал незатейливым актом пропаганды новый указ Зеленского
  • РИА Новости

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселённые украинцами», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, «тут и комментировать нечего».

«Поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — сказал зампред Совбеза.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России. Он поручил украинским ведомствам разработать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков отметил, что этот документ не имеет ничего общего со здравым смыслом.

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