Депутат Новиков — об указе Зеленского о территориях России: у людей крышу сносит
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Об этом он сказал в беседе с «Лентой.Ру».
«У людей, как говорит молодёжь, крышу сносит», — заявил Новиков.
Он отметил, что Зеленский начинает принимать неадекватные решения, которые уже даже нельзя считать пиар-деятельностью.
По его словам, из этого можно сделать вывод, что режим Зеленского находится в «преддверии полной агонии».
Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России.