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Депутат Новиков — об указе Зеленского о территориях России: у людей крышу сносит

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Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков, комментируя подписанный Владимиром Зеленским указ о территориях России, «исторически населённых украинцами», заявил, что это не имеет ничего общего со здравым смыслом. 
Депутат Новиков — об указе Зеленского о территориях России: у людей крышу сносит
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом он сказал в беседе с «Лентой.Ру».

«У людей, как говорит молодёжь, крышу сносит», — заявил Новиков.

Он отметил, что Зеленский начинает принимать неадекватные решения, которые уже даже нельзя считать пиар-деятельностью.

По его словам, из этого можно сделать вывод, что режим Зеленского находится в «преддверии полной агонии».

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России.

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