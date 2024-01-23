Стоматолог Серёгина рассказала о последствиях неправильной чистки зубов

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серёгина перечислила последствия неправильной чистки зубов.

«В течение дня, по возможности, старайтесь чистить зубы после приёма пищи или споласкивать ротовую полость водой или ополаскивателем для удаления остатков пищи», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист напомнила о дополнительных средствах гигиены полости рта — зубной нити, межзубных ёршиках, ирригаторе для полости рта.

Как отметила Серёгина, помимо жёлто-коричневого оттенка зубов, рыхлых дёсен и неприятного запаха изо рта, патогенная микрофлора может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и лор-органов.

«Помимо домашнего ухода, необходимо каждые полгода проходить профессиональную гигиену у стоматолога, который поможет убрать зубные отложения, не поддающиеся домашней чистке, а также проведёт профилактику образования налёта», — заключила стоматолог.

Ранее главный врач немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов перечислил основные причины зубной боли.