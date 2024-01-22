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Стоматолог Дахкильгов назвал причины зубной боли

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Главный врач немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов перечислил основные причины зубной боли.
Стоматолог Дахкильгов назвал причины зубной боли
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«Боль при кариесе возникает, когда поражение охватывает твёрдые ткани эмали и достигает дентина, который уже лежит близко к пульпе. Так возникает чувствительность зуба, реакция на температурные раздражители, сладкое, кислое и т. д. Чем глубже полость — тем острее ощущения. Это первая причина зубной боли», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, ещё причинами боли становятся травма зуба, расколотая коронка, воспаление тканей пародонта и самого нерва.

Кроме того, основная часть структур зуба скрыта от глаз, и пациент может чувствовать боль в 14-м зубе, а на самом деле поражён 15-й зуб.

«Также стоит упомянуть болезни височно-нижнечелюстных суставов, тройничного нерва, ЛОР-органов. Они также способны вызывать боли, отдающие в зубы, причем иногда пациенту кажется, что у него болит половина челюсти. Для определения первопричины и её устранения лучше всё-таки обратиться к врачу», — заключил Дахкильгов.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала о вреде стресса для здоровья зубов.

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