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Врач Садыгова рассказала о влиянии ожирения на ЖКТ

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Гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова заявила, что ожирение особенно негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Врач Садыгова рассказала о влиянии ожирения на ЖКТ
  • Gettyimages.ru
  • © Pornpak Khunatorn

«По статистике в 90% случаев неалкогольная жировая болезнь печени развивается у людей с ожирением», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ожирение также является одним из факторов риска развития онкологических заболеваний.

Как считает Садыгова, работа с ожирением должна быть комплексная и двусторонняя, основана на тесной связи врача и пациента.

«Часто приходят пациенты, которые ждут волшебной таблетки, совершенно не осознавая последствий от резкого и быстрого снижения веса, который мог набраться не за один месяц, иногда и год», — сообщила она.

Эксперт добавила, что существуют нормы снижения веса, благодаря которым похудение пройдёт без последствий.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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