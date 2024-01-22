В Ростовской области заработок курьеров может достигать 140 тысяч рублей
- Gettyimages.ru
- © kyonntra
Курьеры вошли в число дефицитных категорий персонала в России, пишет rostovgazeta.ru.
В текущий момент в региональной базе предложений на одну вакансию приходится менее двух активных резюме. А средний размер заработных плат для курьеров в области составляет от 78 тыс. до 140 тыс. рублей.
Наряду с этим стало известно, что в Свердловской области по итогам прошлого года 32% трудоустроенных граждан получили прибавку к зарплате. Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на данные сервиса hh.ru.
У 31% зарплаты остались на прежнем уровне, а у 29% они понизились.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в январе 2024 года профессия плиточника стала самой высокооплачиваемой.