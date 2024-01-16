Самой высокооплачиваемой профессией в Свердловской области в январе стал плиточник
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа».
«Средняя зарплата у плиточников — 134 тыс. рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении.
Второе место занимает токарь. Среднее зарплатное предложение — 116 016 рублей.
Средняя зарплата рекрутеров достигла 114 686 рублей.
Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.