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Инфекционист Дмитриев заявил о долгом течении коклюша у взрослых

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Врач-инфекционист, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Александр Дмитриев рассказал о длительном лечении коклюша у взрослых.
Инфекционист Дмитриев заявил о долгом течении коклюша у взрослых
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Коклюш — заболевание, которое в начальном периоде похоже на банальную респираторную инфекцию, но очень быстро перетекающее в сильный кашель, который носит приступообразный, спастический характер, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, длительность заболевания составляет до трёх месяцев, а после могут быть рецидивы кашля.

Дмитриев также обратил внимание на то, что температуры в начале болезни может и не быть. Если она поднимется в дальнейшем, это чаще всего говорит о присоединении вторичной бактериальной флоры.

При лечении применяются антибактериальные препараты, которые эффективны в начальный период.

Ранее терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни.

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