Инфекционист Дмитриев заявил о долгом течении коклюша у взрослых
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Коклюш — заболевание, которое в начальном периоде похоже на банальную респираторную инфекцию, но очень быстро перетекающее в сильный кашель, который носит приступообразный, спастический характер, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, длительность заболевания составляет до трёх месяцев, а после могут быть рецидивы кашля.
Дмитриев также обратил внимание на то, что температуры в начале болезни может и не быть. Если она поднимется в дальнейшем, это чаще всего говорит о присоединении вторичной бактериальной флоры.
При лечении применяются антибактериальные препараты, которые эффективны в начальный период.
Ранее терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни.