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Врач Уланкина предупредила о возможных осложнениях после отита

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Специалист лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина рассказала об осложнениях после отита.
Врач Уланкина предупредила о возможных осложнениях после отита
  • Gettyimages.ru
  • © megaflopp

«Наружный отит обычно лечится без использования антибиотиков, а вот при воспалении среднего и внутреннего уха лечение зависит от тяжести заболевания и общего состояния пациента», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Специалист отметила, что если наблюдаются признаки скопления гноя в полости уха, высокая температура, то существуют риски развития осложнений. В данном случае назначаются антибактериальная терапия и нестероидные противовоспалительные препараты.

«После курса антибиотиков могут назначить физиотерапию, которая позволяет быстрее пойти на поправку и избежать развития хронической формы отита. Если заболевание протекает легко и вызвано вирусами, антибактериальную терапию не назначают», — заключила Уланкина.

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