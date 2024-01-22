Врач Шугушев назвал способы профилактики болезней сердца
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Прежде всего врач порекомендовал отказаться от курения, поскольку сигаретный дым повреждает эндотелий (клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов) и ускоряет образование тромбов, сообщил он в интервью «Российской газете».
Кроме того, на развитие заболеваний сердца влияют такие факторы, как сильный стресс и алкоголь, отметил Шугушев.
Врач посоветовал правильно питаться, следить за количеством употребляемого кофе, а также за уровнем глюкозы и холестерина в крови, периодически проходя медицинские обследования, а также не забывать о физических нагрузках, самая простая из которых — ходьба.
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