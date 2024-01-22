Врач Шугушев назвал способы профилактики болезней сердца

Доктор медицинских наук главный кардиолог центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал, какой образ жизни нужно вести, чтобы снизить вероятность инфарктов, инсультов и других сосудистых патологий.

Прежде всего врач порекомендовал отказаться от курения, поскольку сигаретный дым повреждает эндотелий (клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов) и ускоряет образование тромбов, сообщил он в интервью «Российской газете».

Кроме того, на развитие заболеваний сердца влияют такие факторы, как сильный стресс и алкоголь, отметил Шугушев.

Врач посоветовал правильно питаться, следить за количеством употребляемого кофе, а также за уровнем глюкозы и холестерина в крови, периодически проходя медицинские обследования, а также не забывать о физических нагрузках, самая простая из которых — ходьба.

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