Гематолог Мисюрина предостерегла от чрезмерного употребления витаминов

Руководитель гематологической службы ГКБ №52, гематолог Елена Мисюрина рассказала о последствиях чрезмерного употребление витаминов.

«Большое количество витаминов, их гипериспользование, тоже неполезно. Использование разных витаминов может привести к более скорому развитию и увеличению опухолевого процесса», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, перед применением витаминов следует узнать об их уровне в организме. И употреблять их строго по назначению врача.

«В большом количестве если принимать, у человека также могут появиться побочные эффекты, он может чесаться, чихать, высыпания могут быть. Всё должно быть в меру», — заключила Мисюрина.

Ранее терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни.