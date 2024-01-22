Гематолог Мисюрина предостерегла от чрезмерного употребления витаминов
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«Большое количество витаминов, их гипериспользование, тоже неполезно. Использование разных витаминов может привести к более скорому развитию и увеличению опухолевого процесса», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметила специалист, перед применением витаминов следует узнать об их уровне в организме. И употреблять их строго по назначению врача.
«В большом количестве если принимать, у человека также могут появиться побочные эффекты, он может чесаться, чихать, высыпания могут быть. Всё должно быть в меру», — заключила Мисюрина.
Ранее терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни.