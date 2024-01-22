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Специалист Евсеева рассказала, как развивать усидчивость у детей

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Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева дала рекомендации, как научить детей фокусироваться и концентрироваться на выполнении определённой цели.
Специалист Евсеева рассказала, как развивать усидчивость у детей
  • Gettyimages.ru
  • © Ksenia Shestakova

«Такие задачи, в отличие от легковыполнимых, не дают быстрого выброса в кровь дофамина — гормона счастья. Чтобы выполнять эти рутинные задания, нужно работать со своей мотивацией и чётко осознавать, для чего нужно их выполнение», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что концентрация требует тренировок. Например, в этом может помочь собирание пазлов, игра в шахматы или шашки. Также стоит следить за чистотой на своём рабочем месте, не отвлекаться во время учёбы на гаджеты и социальные сети.

Привычки стоит вводить постепенно, чтобы не вызывать стресс у организма.

«Так, если подросток сел выполнять домашнее задание, ему лучше поставить таймер на то время, за которое он должен выполнить уроки. Для начала не стоит начинать с больших промежутков времени. Например, начать стоит с 15 минут, а не с часа непрерывной работы. В это время человек должен концентрироваться на выполнении задачи, не отвлекаясь», — заключила Евсеева.

Ранее кандидат педагогических наук руководитель центров «Арт Академия — Академия Отличий» Марина Май рассказала о пользе развивающих центров для детей.

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