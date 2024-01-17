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Педагог Май заявила о важности развивающих центров для детей

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Кандидат педагогических наук, руководитель центров «Арт Академия-Академия Отличий» Марина Май рассказала о пользе развивающих центров для детей.
Педагог Май заявила о важности развивающих центров для детей
  • Gettyimages.ru
  • © Peacefulwarrior93

«Сегодня в центрах развития представлены разнообразные программы для детей от года. Это и развивающие занятия, и подготовка к школе, и танцы, и вокал, и иностранные языки», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, несмотря на то, что среди старшего поколения существует устойчивое мнение, что заниматься с ребёнком должны родители, современные программы развития имеют индивидуальный подход, что позволяет быстро достигать поставленных задач. Также родители своевременно получают обратную связь и консультации от опытных специалистов.

«В хорошем центре ребёнка научат читать за два — три месяца, тогда как дома на это может уйти год и более. Несомненно, следует обратить пристальное внимание на репутацию центра», — заключила Марина Май.

Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids педагог-психолог Анастасия Корытцина рассказала, как подготовить ребёнка к посещению музея.

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