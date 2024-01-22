Треть россиян за месяц адаптируются на новой работе

Исследование показало, что большинству россиян нужно около месяца для адаптации на новом месте работы: так ответил почти каждый третий респондент.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Ещё 20% для адаптации достаточно недели, 10% нужно всего один-два дня, ещё такому же числу опрошенных потребуется до двух недель.

У каждого шестого россиянина адаптация занимает три месяца, 7% для этого потребуется срок до полгода, ещё 2% необходим год.

Согласно результатам исследования, женщины привыкают к работе дольше: им в среднем требуется 51 день, а мужчинам — 41.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (52%), принявших участие в новом исследовании, признались, что превратили своё хобби в работу.