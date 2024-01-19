Половина россиян сделали хобби своей профессией

Более половины россиян (52%), принявших участие в новом исследовании, признались, что превратили своё хобби в работу.

Мужчины на 7% чаще женщин делают хобби способом заработка, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, который провёл сервис по поиску работы HeadHunter.

Среди тех, кому удалось сделать хобби видом профессиональной деятельности, 20% — инженеры программного обеспечения, 18% — механики и техники, 11% — дизайнеры и иллюстраторы.

Ещё 6% нашли себя в литературе, а 20% указали другие варианты ответов, среди которых HR-сфера, иностранные языки, музыка, психология.

Ранее исследование показало, что работодатели на первом собеседовании больше всего оценивают интерес соискателя к должности (79%) и соответствие кандидата требованиям, указанным в вакансии (74%).