Работодатели назвали критерии отбора соискателей на первом собеседовании
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».
Кроме того, 67% работодателей акцентируют внимание на внешнем виде кандидата, 65% — на соответствии его резюме реальным компетенциям и опыту, 64% — на поведении, манерах и воспитании претендента на должность.
Помимо этого, 59% работодателей признались, что для них важна пунктуальность сотрудников, для 57% — активная позиция и позитивное мышление, для 16% — чувство юмора. Ещё по 9% работодателей смотрят на увлечение и хобби и изучают рекомендации с прошлого места работы.
Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии года.