Работодатели назвали критерии отбора соискателей на первом собеседовании

В ходе недавнего исследования выяснилось, что работодатели на первом собеседовании больше всего оценивают интерес соискателя к должности (79%) и соответствие кандидата требованиям, указанным в вакансии (74%).

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

Кроме того, 67% работодателей акцентируют внимание на внешнем виде кандидата, 65% — на соответствии его резюме реальным компетенциям и опыту, 64% — на поведении, манерах и воспитании претендента на должность.

Помимо этого, 59% работодателей признались, что для них важна пунктуальность сотрудников, для 57% — активная позиция и позитивное мышление, для 16% — чувство юмора. Ещё по 9% работодателей смотрят на увлечение и хобби и изучают рекомендации с прошлого места работы.

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