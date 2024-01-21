Посольство России находится в контакте с Афганистаном по инциденту с самолётом

Посольство России в Кабуле находится в контакте с афганской стороной по инциденту с частным самолётом Falcon 10B, пропавшим с радаров вечером 20 января. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, российское диппредставительство находится во взаимодействии с местной стороной. Захарова подчеркнула, что контакт был установлен сразу после того, как поступил соответствующий запрос от Росавиации.

«Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах в провинции Бадахшан в Афганистане.

Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России. На борту находились шесть человек.

Самолёт летел из Индии в Россию через Узбекистан.

СК России возбудил уголовное дело.