Посольство России находится в контакте с Афганистаном по инциденту с самолётом
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По её словам, российское диппредставительство находится во взаимодействии с местной стороной. Захарова подчеркнула, что контакт был установлен сразу после того, как поступил соответствующий запрос от Росавиации.
«Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах в провинции Бадахшан в Афганистане.
Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России. На борту находились шесть человек.
Самолёт летел из Индии в Россию через Узбекистан.
СК России возбудил уголовное дело.