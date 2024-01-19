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Межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Кировской области

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В Кировской области сообщили, что введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации трёх населённых пунктов Немского района.
Межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Кировской области
  • РИА Новости

Об этом информирует progorod43.

Инфраструктурный объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации области на 2021—2025 годы. Созданы условия для подключения к газу 178 домовладений в деревнях Городище и Слудка, а также в селе Ильинское.

В общей сложности в регионе по итогам 2023 года провели догазификацию, проложив более 440 км сетей.

Ранее сообщалось, что в Московской области газифицировали ещё 70 сёл и деревень с начала 2023 года по губернаторской программе. План перевыполнен на 15%.

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