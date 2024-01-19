Межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Кировской области
- РИА Новости
Об этом информирует progorod43.
Инфраструктурный объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации области на 2021—2025 годы. Созданы условия для подключения к газу 178 домовладений в деревнях Городище и Слудка, а также в селе Ильинское.
В общей сложности в регионе по итогам 2023 года провели догазификацию, проложив более 440 км сетей.
Ранее сообщалось, что в Московской области газифицировали ещё 70 сёл и деревень с начала 2023 года по губернаторской программе. План перевыполнен на 15%.