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В Подмосковье газифицировали ещё 70 сёл и деревень по губернаторской программе

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В Московской области газифицировали ещё 70 сёл и деревень с начала 2023 года по губернаторской программе. План перевыполнен на 15%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минэнергетики.

«Сегодня, в преддверии Нового года, произошло радостное событие для жителей деревни Михалёво Павлово-Посадского городского округа — мы подключили населённый пункт к централизованному газоснабжению. Построили здесь семь километров новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов» — заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В программу можно попасть, если в селе или деревне прописаны более 30 человек, а лимит капитальных затрат на одного жителя не превышает 450 тыс. рублей.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что газ провели более чем в 13 тыс. домов в 673 населённых пунктах республики по федеральной программе догазификации.

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