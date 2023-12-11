Программа догазификации охватила более 13 тысяч домов в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов на прямой линии заявил, что газ провели более чем в 13 тыс. домов в 673 населённых пунктах республики по федеральной программе догазификации.

Об этом сообщает udm-info.ru.

За три года по программе догазификации в Удмуртии построили 926 км сетей, почти 600 км из них — в 2023 году.

Для отдельных категорий жителей действует льготный кредит под 5% годовых сроком до семи лет и безвозмездная субсидия до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения заявили о планах по проведению газа более чем к 80 тыс. домов в 2024 году.