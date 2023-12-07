В Свердловской области газифицируют более 80 тысяч домов в 2024 году

В Свердловской области на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения заявили о планах по проведению газа к более чем 80 тыс. домов в 2024 году.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

«По ряду показателей регион входит в топ-5 лидеров — лучших регионов России. Работа продолжается», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Отмечается, что в настоящее время общая протяжённость газопроводов в регионе превысила 1400 км, газ провели к собственникам около 70 тыс. домов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году.