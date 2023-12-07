В Свердловской области газифицируют более 80 тысяч домов в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru.
«По ряду показателей регион входит в топ-5 лидеров — лучших регионов России. Работа продолжается», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отмечается, что в настоящее время общая протяжённость газопроводов в регионе превысила 1400 км, газ провели к собственникам около 70 тыс. домов.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году.