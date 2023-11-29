В Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Это населённые пункты Тобольского, Аромашевского, Упоровского и других районов области», — сказал Моор во время прямой линии.
Также он отметил, что в области расширили перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию в размере 130 тыс. рублей на затраты по установке внутридомового газового оборудования.
Ранее сообщалось, что в Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.