В Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о газификации ещё 18 посёлков в 2024 году.

Об этом сообщает URA.RU.

«Это населённые пункты Тобольского, Аромашевского, Упоровского и других районов области», — сказал Моор во время прямой линии.

Также он отметил, что в области расширили перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию в размере 130 тыс. рублей на затраты по установке внутридомового газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.