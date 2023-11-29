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В Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о газификации ещё 18 посёлков в 2024 году.
В Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Это населённые пункты Тобольского, Аромашевского, Упоровского и других районов области», — сказал Моор во время прямой линии.

Также он отметил, что в области расширили перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию в размере 130 тыс. рублей на затраты по установке внутридомового газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.

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