В Подмосковье продлили программу соцгазификации

В Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Социальная газификация — это президентский проект, который пришёлся по душе жителям Подмосковья. Московская область самая большая по количеству домовладений. Соцгазификация коснётся порядка 120 тыс. домов и около 350 тыс. жителей», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.

По его словам, программу сделали бессрочной, она предполагает довольно значительные затраты от Мособлгаза и организаций.

Ранее председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал о ходе реализации программы социальной догазификации, которую запустили в 2021 году.