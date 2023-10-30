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В Подмосковье продлили программу соцгазификации

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В Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.
В Подмосковье продлили программу соцгазификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Социальная газификация — это президентский проект, который пришёлся по душе жителям Подмосковья. Московская область самая большая по количеству домовладений. Соцгазификация коснётся порядка 120 тыс. домов и около 350 тыс. жителей», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.

По его словам, программу сделали бессрочной, она предполагает довольно значительные затраты от Мособлгаза и организаций.

Ранее председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал о ходе реализации программы социальной догазификации, которую запустили в 2021 году.

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