В Вологодской области рассказали о ходе реализации программы социальной газификации
- РИА Новости
Об этом сообщает RuNews24.
«Единым оператором газификации заключено более 12 тыс. договоров. Газ подведён почти к 8 тыс. участков и более 3 тыс. домовладений», — заявил Луценко.
В настоящее время в планы по проведению догазификации внесены 369 населённых пунктов региона.
Кроме того, предусмотрено строительство 497 км газораспределительных сетей, из которых уже готовы 360 км.
Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе заключили более 130 тыс. договоров на догазификацию домов с 2021 года.