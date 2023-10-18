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В Вологодской области рассказали о ходе реализации программы социальной газификации

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Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал о ходе реализации программы социальной догазификации, которую запустили в 2021 году.
В Вологодской области рассказали о ходе реализации программы социальной газификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает RuNews24.

«Единым оператором газификации заключено более 12 тыс. договоров. Газ подведён почти к 8 тыс. участков и более 3 тыс. домовладений», — заявил Луценко.

В настоящее время в планы по проведению догазификации внесены 369 населённых пунктов региона.

Кроме того, предусмотрено строительство 497 км газораспределительных сетей, из которых уже готовы 360 км.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе заключили более 130 тыс. договоров на догазификацию домов с 2021 года.

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