В Вологодской области рассказали о ходе реализации программы социальной газификации

Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал о ходе реализации программы социальной догазификации, которую запустили в 2021 году.

Об этом сообщает RuNews24.

«Единым оператором газификации заключено более 12 тыс. договоров. Газ подведён почти к 8 тыс. участков и более 3 тыс. домовладений», — заявил Луценко.

В настоящее время в планы по проведению догазификации внесены 369 населённых пунктов региона.

Кроме того, предусмотрено строительство 497 км газораспределительных сетей, из которых уже готовы 360 км.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе заключили более 130 тыс. договоров на догазификацию домов с 2021 года.