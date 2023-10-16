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В УрФО заключили 130 тысяч договоров на догазификацию за два года

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В Уральском федеральном округе заключили более 130 тыс. договоров на догазификацию домов с 2021 года.
В УрФО заключили 130 тысяч договоров на догазификацию за два года
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт полпреда президента России в УрФО.

«Газ подведён к 76,7 тыс. участков, находящихся в собственности граждан. Более 50% домов уже подключены к газу», — отмечается в сообщении.

Как заявил полпред Владимир Якушев, «переходя на более экологически чистое топливо — природный газ, — люди значительно экономят на энергоресурсах».

В 2023 году газ провели к 33 тыс. участков и 15 тыс. домовладений.

Ранее сообщалось, что в Приморье направят 800 млн рублей на газификацию в 2024—2025 годах.

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