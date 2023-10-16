В Приморье направят 800 млн рублей на газификацию в 2024—2025 годах

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о планах по газификации региона в 2024—2025 годах. На работы будет выделено почти 800 млн рублей — 445 млн в 2024 году и 354 млн в 2025-м.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Эти средства пойдут на строительство объектов газоснабжения и газификации в двух муниципальных образованиях — это газовая котельная в городском округе Спасск-Дальний и два распределительных газопровода до муниципальных котельных во Владивостоке»,— заявил глава региона.

На данный момент в крае построено 484 км муниципальных газопроводов и 260 км отводов, следует из презентации министра энергетики и газоснабжения Приморья Андрея Леонтьева.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон во Владивостоке начнётся досрочно.