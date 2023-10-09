Отопительный сезон во Владивостоке начнётся досрочно

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что отопительный сезон начнётся досрочно — 16 октября.

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на администрацию города.

Как рассказал Шестаков, отопление включают, если температура воздуха на улице держится не выше +8°C в течение пяти дней. Однако в этом году принято решение не дожидаться заморозков.

Также стало известно, что в 17 районах Удмуртии и Глазове подключили отопление ко всем соцобъектам и жилым домам, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Процесс подготовки республики к отопительному периоду продолжается. До 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорт готовности.

Ранее сообщалось, что вокзалы в Петербурге начали готовить к зимнему сезону.