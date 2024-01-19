В Кировской области проложили 440 км сетей в рамках догазификации в 2023 году

В Кировской области в 2023 году провели догазификацию, проложив более 440 км сетей.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин и зампредседателя правительства области Алексей Жердев, передаёт progorod43.

В общей сложности на конец 2023 года в регионе было исполнено 17,3 тыс. договоров на догазификацию, 9,8 тыс. домов подключены к газовым сетям.

В настоящее время продолжается строительство сетей к домовладениям в Кирово-Чепецке, Слободском, Омутнинске, Кирове, Котельниче и других населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что в Московской области газифицировали ещё 70 сёл и деревень с начала 2023 года по губернаторской программе. План перевыполнен на 15%.