Врач Токарев: 193 тысячи жителей ЯНАО прошли диспансеризацию в 2023 году

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что в прошлом году диспансеризацию прошли 193 613 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом информирует ИА «Север-Пресс».

Из них порядка 18,4% ямальцев признаны абсолютно здоровыми, у 23% имеются факторы риска, влияющие на здоровье, к примеру повышенный уровень глюкозы или лишний вес.

У 56% обследованных зарегистрированы хронические заболевания. Чаще всего встречаются болезни системы кровообращения и повышенное артериальное давление, заболевания эндокринной системы (в основном сахарный диабет) и органов пищеварения.

В 2024 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры должны пройти 250 642 жителя ЯНАО.

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