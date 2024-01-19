Врач Эрлих: смарт-часы не могут выявить нарушения сердечного ритма
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«Нет ни одного девайса, который был бы сертифицирован для того, чтобы точно несомненно использоваться для мониторинга разных показателей. Я имею в виду носимые девайсы — часы, кольца», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Эрлих отметил, что нет никаких убедительных медицинских доказательств, что такие гаджеты могли бы способствовать выявлению нарушений сердечного ритма.
Бессмысленно также измерять артериальное давление с помощью носимых устройств — «к здоровью эти цифры мало имеют отношение», заключил врач.
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