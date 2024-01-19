Реабилитолог Бабыдов назвал сколиоз сложным заболеванием

Реабилитолог, тренер студии «Анатомия» Евгений Бабыдов заявил, что сколиоз — это сложное заболевание, которое требует обязательного лечения.

«Есть два принципиально отличающихся состояния: сколиотическое нарушение осанки (ассиметричная осанка) и сколиотическая болезнь», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснил специалист, при первом наблюдаются косметические дефекты — разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии. Второй, или истинный сколиоз — это трёхсплоскостное нарушение, которое можно определить при визуальном осмотре или тесте в наклоне, но подтвердить — только с помощью специального оборудования.

«Исследования показали, что оптическая компьютерная диагностика по точности определения сколиоза близка к рентгену. Так как в методе не используется лучевая нагрузка, он не имеет ограничений по частоте выполнения», — заключил Бабыдов.

Ранее травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Дарья Черемисова посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.