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Врач Черемисова напомнила работающим на удалёнке о гимнастике для здоровья спины

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Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Дарья Черемисова посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.
Врач Черемисова напомнила работающим на удалёнке о гимнастике для здоровья спины
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

Комплекс поможет укрепить мышечный корсет и сделать мышцы и связки более эластичными, объяснила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Специалист предложила начинать с разминки, затем делать по 10—20 приседаний для укрепления мышц нижней части тела, 10—20 наклонов к ногам с прямой спиной, 10—20 подъёмов корпуса для укрепления мышц пресса, 10—20 отжиманий / планка.

В завершении Черемисова посоветовала выполнять заминку — упражнения на растяжку и/или скручивания.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

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