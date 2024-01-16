Врач Черемисова напомнила работающим на удалёнке о гимнастике для здоровья спины

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Дарья Черемисова посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

Комплекс поможет укрепить мышечный корсет и сделать мышцы и связки более эластичными, объяснила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Специалист предложила начинать с разминки, затем делать по 10—20 приседаний для укрепления мышц нижней части тела, 10—20 наклонов к ногам с прямой спиной, 10—20 подъёмов корпуса для укрепления мышц пресса, 10—20 отжиманий / планка.

В завершении Черемисова посоветовала выполнять заминку — упражнения на растяжку и/или скручивания.

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