В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвящённые Крещению
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, возглавил богослужение ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков.
Отмечается, что в праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья.
Ранее в Главном храме ВС России провели Третий Рождественский хоровой собор.
Также сообщалось, что в Подмосковье оборудуют 231 площадку для крещенских купаний.
Кроме того, в Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта в крещенскую ночь.