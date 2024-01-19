RT в Telegram
Подпишись

В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвящённые Крещению

Короткая ссылка
В Главном храме ВС России в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, возглавил богослужение ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков.

Отмечается, что в праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья.

Ранее в Главном храме ВС России провели Третий Рождественский хоровой собор.

Также сообщалось, что в Подмосковье оборудуют 231 площадку для крещенских купаний.

Кроме того, в Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта в крещенскую ночь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить