В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвящённые Крещению

В Главном храме ВС России в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, возглавил богослужение ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков.

Отмечается, что в праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья.

Ранее в Главном храме ВС России провели Третий Рождественский хоровой собор.

Также сообщалось, что в Подмосковье оборудуют 231 площадку для крещенских купаний.

Кроме того, в Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта в крещенскую ночь.