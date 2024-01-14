В Главном храме ВС России провели Третий Рождественский хоровой собор

В Главном храме Вооружённых сил России — Патриаршем Соборе Воскресения Христова — при участии 320 артистов из военных и православных коллективов состоялся Третий Рождественский хоровой собор.

В числе участников — музыканты из женского хора Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, православного ансамбля инженерных войск ВС России «За Веру и Отечество», хоров Военного университета имени князя Александра Невского МО России и других коллективов. В конце мероприятия все участники выступили вместе, а дирижировал сводным хором митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

Организаторы мероприятия считают своей целью приобщение россиян к православным традициям и отечественной духовной музыке.

Хоровой собор также состоится 20 января в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном Соборе. Мероприятие пройдёт там впервые и будет приурочено к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Сохранению православных традиций посвящены возрождённые Рождественские Хоровые соборы — нынешний в Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации и предстоящий — в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в городе Кронштадте 20 января 2024 года. Символично, что Рождественские хоровые соборы объединяют многие поколения защитников нашего Отечества — от ветеранов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции», — отметил заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Ранее на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России стартовал фестиваль «Наша зима».