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В Подмосковье оборудуют 231 площадку для крещенских купаний

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В Московской области будет работать 231 площадка для крещенских купаний.
В Подмосковье оборудуют 231 площадку для крещенских купаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«Уже на следующей неделе, 18—19 января, пройдут традиционные крещенские купания. Всего в Подмосковье подготовим 231 площадку с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоёмах, 53 — на прудах, 44 возводимых купели и 69 купелей в помещениях», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде подготовят восемь купелей, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию. Они будут расположены, в частности, в Сормовском, Приокском, Автозаводском и Нижегородском районах.

У площадок разместят палатки, чтобы жители могли согреться и переодеться. Также будут организованы дежурства.

Ранее сообщалось, что в Перми на праздник Крещения, в ночь на 19 января, оборудуют три места для купания жителей.

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